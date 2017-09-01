Около 9 тысяч саратовцев сядут за парты в Саратове

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По информации пресс-службы городской администрации, в новом учебном году свои двери откроют 109 муниципальных общеобразовательных учреждений Саратова: 72 дневные школы, 14 гимназий с гуманитарной направленностью и 18 лицеев с естественно – научным и техническим профилем, 2 прогимназии, 3 вечерние школы. За парты сядут свыше 79 тыс. учащихся, из них порядка 9 тыс. человек пойдут в первые классы, 3,6 тыс. – в выпускные.В частности, 1 сентября начнет работу уникальный лицей «Солярис». Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым для полноценного развития подрастающего поколения. Здесь есть лаборатории и мастерские, комнаты для обучения, игр и отдыха. Также предусмотрены все условия для занятий спортом: имеются спортивные залы, бассейн, стадион, хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная площадки.Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Саратова. Так, интерактивная праздничная программа состоится на проспекте Кирова. Детей и их родителей порадует музей занимательных наук Эйнштейна. В этот день будут работать познавательно-развлекательные площадки. Все желающие смогут попробовать разгадать головоломки, сделать гигантский мыльный пузырь и послушать этническую музыку в исполнении саратовских музыкантов.В Заводском районе откроют детскую Доску почета. На нее будут занесены имена 24 юных заводчан. Среди них – отличники учебы, спортсмены, активисты, творческие личности.По информации пресс-службы регионального управления МВД, охрану общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасность дорожного движения на праздничных мероприятиях в регионе будут обеспечивать 2600 сотрудников полиции, 250 дружинников, 50 бойцов Росгвардии. Кроме этого, полицейские обеспечат безопасность на областном празднике первокурсников «Поехали!».Фото https://1.bp.blogspot.com