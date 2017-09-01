Минприроды информирует о качестве атмосферного воздуха в Саратовской области в августе
По данным результатов наблюдений на стационарных постах Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в августе т.г. высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха городов Саратов и Балаково не выявлено.
По таким примесям, как оксид азота и диоксид серы, зафиксированные концентрации были значительно ниже допустимых нормативов.
На территории населенных пунктов в остальных муниципальных районах области, в том числе в туристско-рекреационных зонах, содержание примесей в атмосферном воздухе значительно ниже допустимых норм.
Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов и населенных пунктов области, в августе не было.
Радиационная обстановка на территории области стабильная и находится в пределах природного радиационного фона.
Значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в августе т.г. колебались в пределах от 8 до 18 мкР/ч, в том числе: в г. Балаково – 14-17 мкР/час, в р.п. Татищево (Октябрьский Городок) –10-12 мкР/час.