В Липках состоится поэтический вечер «Певец воистину народный»

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Алексей Константинович Толстой – прозаик и поэт, драматург и сатирик, создатель былин и исторических баллад.Его перу принадлежат роман «Князь Серебряный», драматическая поэма «Дон Жуан», трагедия «Царь Борис» и другие замечательные произведения. Вместе с двоюродными братьями Алексеем, Владимиром и Александром Жемчужниковыми он создал вымышленный образ литературного героя Козьмы Пруткова и его острые сатирические произведения.Он - автор многих лирических стихотворений. Выдающийся поэт – пейзажист. Картины природы, созданные им, полны любви к родному краю.Значительное место в поэтическом наследии Алексея Константиновича Толстого занимает любовная лирика. Шедевром русской любовной лирики стало его стихотворение «Средь шумного бала, случайно…» .Глубина чувств, задушевность и напевность составляют силу и обаяние поэзии Алексея Константиновича Толстого. Неслучайно, многие его стихи были положены на музыку.Он удивительно точно сочетал пейзажную лирику с любовной, социальной и сатирической. Так как был уверен, что внутренний мир человека и мир природы отражаются друг в друге и подчиняются только законам абсолютной любви.Сегодня стихи Алексей Константиновича Толстого - золотой фонд русской литературы. Они отличаются глубоким патриотизмом и гуманизмом, утверждают любовь к Родине и показывают роль поэта и поэзии в общественной жизни.Гостей вечера познакомят с жизнью и творчеством писателя, расскажут об истории его любви.В программе будут звучать стихи и романсы.Вход свободный!