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Жителя Аркадакского района обвиняют в незаконном проникновении в жилище

Новости
Жителя Аркадакского района обвиняют в незаконном проникновении в жилище

Ртищевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего жителя Аркадакского района "в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица".

По данным следствия, вечером 19 июля 23 -летний мужчина пришел к частному дому, расположенному в одном из сел Аркадакского района Саратовской области, выяснить отношения с 38-летним знакомым. После того, как мужчина не открыл дверь незванному гостю, последний толкнул входную дверь рукой и проник в жилище, где в одной из комнат увидел спящего хозяина домовладения. Проснувшись от шума, мужчина высказал недовольство в адрес молодого человека о его присутствии в доме, после чего выгнал односельчанина из жилого помещения. О случившемся потерпевший сообщил в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления его в суд для рассмотрения по существу.