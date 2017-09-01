Жителя Аркадакского района обвиняют в незаконном проникновении в жилище

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По данным следствия, вечером 19 июля 23 -летний мужчина пришел к частному дому, расположенному в одном из сел Аркадакского района Саратовской области, выяснить отношения с 38-летним знакомым. После того, как мужчина не открыл дверь незванному гостю, последний толкнул входную дверь рукой и проник в жилище, где в одной из комнат увидел спящего хозяина домовладения. Проснувшись от шума, мужчина высказал недовольство в адрес молодого человека о его присутствии в доме, после чего выгнал односельчанина из жилого помещения. О случившемся потерпевший сообщил в правоохранительные органы.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления его в суд для рассмотрения по существу.