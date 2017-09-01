Школьники и студенты области приглашаются к участию в региональном отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
В Саратовской области с 9 по 11 октября состоится региональный отборочный этап III национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Региональный этап чемпионата будет проводиться на безе Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания.
В конкурсах чемпионата могут принять участие школьники и студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В рамках регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» будут проведены конкурсы профессионального мастерства по следующим компетенциям:
для школьников: художественное вышивание, театральное искусство, переводчик, декоративное искусство (бисероплетение);
для студентов профессиональных образовательных организаций: флористика, кондитерское дело, администрирование баз данных, портной, автомеханик.
Заявки на участие в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» принимаются до 6 сентября по электронному адресу: ststiso@yandex.ru
Победители регионального этапа примут участие в национальном чемпионате «Абилимпикс–2017», который пройдет в ноябре 2017 г. в городе Москва.