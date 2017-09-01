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В Саратовской области зрителями летних кинопоказов стали более 6,5 тысяч детей и подростков

Новости


В областном киновидеоцентре подвели итоги работы с детской аудиторией в летний период. Всего с 1 июня по 31 августа 2017 года учреждением было обслужено 6665 детей и подростков, проведено 145 киномероприятий и кинопоказов.

Основными мероприятиями для детской аудитории стали областной фестиваль анимационного фильма «Планета детства», кинофестиваль детского фильма «Ура! У нас каникулы!», программа киномероприятий «Летний калейдоскоп».

В 16 оздоровительных лагерях и на оздоровительных площадках г.Саратова и области для детей были организованы конкурсы и киновикторины, посвященные Году экологии в России и 140-летию изобретения мультипликации. В заключение программ демонстрировались премьерные отечественные художественные и анимационные фильмы.

С 1 июня и по 31 августа в кинозале «На Рижской» и двух филиалах (Аткарский, Вольский) Саратовского областного киновидеоцентра киномероприятия было проведено 109 киномероприятий, которые посетили 2920 юных кинозрителя.