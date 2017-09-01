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ПФР напоминает о необходимости выбора: социальные услуги или деньги?

Новости
ПФР напоминает о необходимости выбора: социальные услуги или деньги?

У федеральных льготников остался месяц, чтобы изменить свое решение и выбрать социальный пакет в натуральном виде или отказаться от него и получить деньги, подав заявление до 1 октября 2017 года.

Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1048,97 рублей. Из них на предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания выделяется 807,94 рублей, на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рублей, на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

В Саратовской области 176 734 федеральных льготника.

Тем, кто сделал свой выбор - отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2018, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Если же федеральный льготник изменил свое решение (получать деньги, или набор социальных услуг), в таком случае, как и прежде, нужно до 1 октября прийти в управление Пенсионного фонда по месту жительства или МФЦ и написать новое заявление о смене способа получения с 2018 года социального пакета.

Также напоминаем, что жителям Саратовской области доступен электронный сервис - по распоряжению набором социальных услуг (НСУ). Изменить вариант получения НСУ можно через Интернет, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР - это просто, удобно и доступно. За четыре месяца работы нового сервиса в области было принято 862 заявления от федеральных льготников.

К федеральным льготникам относятся участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы умерших (погибших) участников ВОВ, члены семьи погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп.