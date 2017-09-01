В сентябре саратовский киновидеоцентр покажет фильмы о школе
В сентябре в киновидеоцентре покажут лучшие отечественные киноленты о школе, их можно будет увидеть в кинозале «На Рижской» в рамках проекта «Семейные киночетверги».
Напомним, что еженедельно по четвергам в кинозале проходит кинопоказ художественных и анимационных лент, рассчитанных на просмотр всей семьей.
Итак, в сентябре вкинозале «На Рижской» можно будет увидеть следующие киноленты:
7 сентября, 15-00 - х/ф «Первоклассница» (6+)
14 сентября, 15-00 - х/ф «Кыш и Двапортфеля» (6+)
21 сентября, 15-00 - х/ф «Солнце в кармане» (6+)
28 сентября, 15-00 - х/ф «Семицветик» (0+).
Адрес кинозала «На Рижской»: улица Рижская, дом № 1. Остановка общественного транспорта «Котельная».
Информацию о кинопоказах можно узнать на сайте www.sarkvc.ru, а также по телефонам: 62-02-10, 62-02-11.