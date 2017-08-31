Елена Скрынник озвучила причину, по которой РФ удалось взять курс на полную агротехнологическую автономию
В беседе с журналистами «Комсомолки» глава Института аграрной политики, экс-министр сельскохозяйственной отрасли РФ Елена Скрынник подчеркнула, что во всех ключевых сегментах отечественного АПК наблюдается положительная динамика развития. В качестве примера собеседница издания привела стабильное состояние внутреннего продовольственного рынка. В настоящее время нет никаких причин опасаться резких ценовых скачков.
Эксперт предполагает, что в текущем году российские аграрии соберут около 115 млн. тонн зерна, что позволит, как легко закрыть внутреннюю потребность в зерне, так и уверенно решить все экспортные задачи в этом направлении.
В своем комментарии Елена Скрынник также рассказала о том, что тот факт, что России удалось взять курс на полную агротехнологическую автономию, связан с положительным эффектом от продуктовых контрсанкций.