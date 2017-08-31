Саратовцев приглашают на этнофестиваль "Волга – река народов Саратовского края"

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По информации комитета общественных связей и национальной политики области, 2 сентября с 15.00 в парке "Липки" гости этнофестиваля побывают в музее народов Саратовской области под открытым небом, увидят концертную программу, а также примут участие в тематическом квесте.В этот день все желающие смогут посетить национальные подворья и ознакомиться с традициями и культурой разных народов, проживающих на саратовской земле.3 сентября этнофестиваль "Волга – река народов Саратовского края" продолжится на Набережной космонавтов. В этот день с 15.00 перед зрителями выступят национальные творческие коллективы районов области, состоятся поэтические выступления признанных мастеров жанра из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Саратова. Юные участники смогут посмотреть народные сказки в исполнении лучших театральных коллективов, все желающие – поучаствовать в мастер-классах.Во второй день фестиваля завершится стартовавший 2 сентября квест, а заключительной точкой этнофестиваля станет неоновое представление.Фото http://gtronline.com.ua