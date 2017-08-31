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Инновации в Татарстане – «Оренбургские минералы» построят дороги из хризотила

Новости
Инновации в Татарстане – «Оренбургские минералы» построят дороги из хризотила


На территории Татарстана будет построена инновационная экспериментальная дорога с применением специальной добавки из хризотилового волокна. Проект был одобрен президентом Республики Рустамом Минниханвым на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» после доклада директора АО «Оренбургские минералы» Андрея Гольма.

Поддержка и энтузиазм руководства региона в отношении перспективной разработки неудивительны, поскольку аргументация в пользу минеральной добавки подтверждается практическими результатами, добавление хризотилового асбеста в асфальтовую смесь не только экономит материалы, но и позволяет добиваться радикального повышения прочности дорожного покрытия.

В рамках заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Андрей Гольм рассказал, что хризотиловое волокно экономит расход битума в 2 раза больше, чем аналогичные существующие добавки, а его особые природные свойства не дают материалу до конца высохнуть, что препятствует образованию пустот и повышает время службы всего дорожного покрытия. Это свойство особенно актуально в Татарстане, где из-за резко континентального климата большой проблемой являются перепады температуры от плюсовой днем до отрицательной ночью и могут составлять несколько десятков градусов от крайних значений. Президент РТ Рустам Минниханов особо указал на суровые климатические условия, посетовав на необходимость менять дорожное покрытие при существующих технологиях каждые три-четыре года. Добавка от АО «Оренбургские минералы» должна решить эту проблему, не только существенно сократив расходы правительства региона, но и сделав дороги более комфортными.

Также, Андрей Гольм отметил, что хризотил – экологически чистый и совершенно безопасным при контролируемом использовании минерал. Кроме того, строительство новой дороги не потребует дополнительных расходов на усиление мер по охране труда на производстве, и в дальнейшем она останется полностью безопасной для потребителей. Неудивительно, что экспериментальный проект получил поддержку и одобрение руководства Татарстана.

Заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прошло 28 августа 2017 года в Доме Правительства Республики Татарстан. Мероприятие регулярно проводится для оперативного контроля над развитием промышленного производства, внедрением новых технологий и прямого взаимодействия власти и бизнеса. В рамках встречи слово взяли генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, директор НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» Александр Савостьянов, проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета «Иннополис» Искандер Бариев и генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм.