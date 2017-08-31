Двое жителей области отмечены Благодарностями президента
На высшем уровне поощрен труд председателя сельхозкооператива и президента медицинского центра.
Как сообщает управление кадровой политики и государственной службы правительства области, за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу Благодарность президента России объявлена Николаю Голованову – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива имени Энгельса (Ершовский район).
Александру Шмеркевичу, президенту общества с ограниченной ответственностью «Медицинский DI Центр», Благодарность президента объявлена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
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