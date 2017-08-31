Театр "Самокат" готовит благотворительное представление ко Дню города
Его зрителями станут дети-сироты и дети из многодетных семей.
9 сентября сцена театра фокусов "Самокат" станет площадкой традиционного благотворительного волшебного действа "Праздник с чудесами". Юные зрители окунуться в незабываемую атмосферу, в захватывающий мир иллюзий, увидят уникальные трюки и сами примут в них участие.
В этом празднике примут участие молодые артистки театра Анастасия Козловская и Кристина Ханжина, которые подготовили новые интересные номера, а также знаменитые мастера – заслуженные артисты России Сергей и Маргарита Щукины.
31-й театральный сезон "Самокат" официально откроет 23 сентября.
Фото http://img1.liveinternet.ru