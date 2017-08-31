Родители должны предоставить ребенку личное пространство

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Чаще всего в сомнительные или полукриминальные уличные компании попадают те подростки, у которых наблюдаются проблемы дома. Либо эти подростки сами из неблагополучной среды, либо дома у них царит такая психологическая атмосфера, что они ищут душевный комфорт и понимание исключительно на улице и находят его в компании себе подобных ребят. Большинство родителей, пытаясь установить за своими детьми-подростками максимально жесткий контроль, совершают серьезнейшую ошибку. Именно от родительской гиперопеки, которая часто сочетается с постоянными придирками, отказом в праве на личную жизнь, интересы и пространство, подростки и бегут на улицу. Поэтому такое поведение родителей приводит к прямо противоположным результатам.Конечно, в основе отношения к ребенку должна лежать любовь родителей. Как писал Л. Рон Хаббард, основоположник дианетики, «ребенок не может обходиться без любви». Если родители не любят ребенка, он это видит и начинает действовать по-своему, начинает «гибнуть», погружаясь на дно человеческого общества.Самый главный совет, который можно дать родителям, – научиться видеть в своем ребенке личность. Пусть он еще очень юный, многого не понимает, не имеет жизненного опыта, но он – самостоятельный, отдельный человек. Если родители не видят личность в своем ребенке, он пойдет туда, где за ним эту субъектность признают, будет стремиться к самоутверждению в уличной компании, а куда это стремление может завести в перспективе, всем известно.Для подростка очень важно иметь право на свое личное пространство, «вход» в которое может быть воспрещен даже для родителей, особенно если подросток им не доверяет. Взаимное доверие складывается из взаимного уважения. Если родители, скажем, высмеивают первую любовь подростка или пытаются «вбить» ему в прямом или переносном смысле, что сейчас на первом месте должна быть учеба, скорее всего ребенок замкнется и просто перестанет своим родителям доверять. Больше вы не получите от него никакой информации и вскоре даже не будете знать, с кем он общается, с кем встречается и с кем дружит. Разве это вам нужно?Диалог с подростком, необходимый для избавления его от влияния дурных компаний, должен включать и рассказы о вашем подростковом возрасте, в том числе и с перечислением негативных событий, негативного опыта. Можно приводить примеры ваших ровесников из «плохих» компаний и их судьбы, рассказывать, почему лично вы не связывались с такими компаниями, и что это вам дало. Ваш авторитет в глазах подросткатоже имеет очень большое значение. «Дети тянутся к тому, кто пользуется у них авторитетом. Ребенок хочет и должен иметь возможность положиться на слово взрослого, которому он доверился», - писал Л. Рон Хаббард в «Детской дианетике».Необходимо не препятствовать своему ребенку в выборе интересующих его занятий и всячески поддерживать его начинания, даже если они кажутся вам несерьезными и бесперспективными. Пусть рисует, учится играть на музыкальных инструментах, занимается спортом, йогой, ходит в туристические походы – любое подобное увлечение идет лишь на пользу, даже если позаниматься им краткое время.Помимо этого, необходимо спокойно и без привычных истерик рассказывать подростку о негативных последствиях «уличного» образа жизни. Стоит отказаться от привычных «страшилок» о криминальном пути и показывать подростку наиболее неприятные последствия алкоголизма и наркомании, длительного пребывания в тюрьме или случайных связей. Навряд ли подросток соблазнится «крутой» перспективой в будущем стать бомжом или смертельно больным человеком, алкоголиком с трясущимися руками или наркоманом, испытывающим мучительные «ломки».Алена Верухина, эксперт по общению с детьми