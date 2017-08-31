Энергетики информируют о досрочном восстановлении горячего водоснабжения от ТЭЦ-5
Завершена подготовка тепломагистралей к предстоящему отопительному сезону.
По информации Саратовского филиала "Т Плюс", гидравлические испытания тепломагистрали № 1 от Саратовской ТЭЦ-5 диаметром 1200 мм и последующий ремонт были проведены в кратчайшие сроки и заняли 5 дня. По результатам испытания оперативно было устранено два дефекта, которые могли повлиять на качество горячего водоснабжения в зимний период. В настоящее время специалисты энергокомпании завершают восстановление температурного и гидравлического режимов системы.
В компании отметили, что процесс восстановления горячего водоснабжения в домах зависит от оперативности действия управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК). Для восстановления ГВС их сотрудникам необходимо открыть задвижки внутри жилых домов.
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