В 2016 году уровень производственного травматизма в области снизился почти на 20%

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По информации министерства занятости, труда и миграции области, по итогам 2016 года уровень производственного травматизма в Саратовской области составил 0,9 случаев на 1000 работающих и уменьшился по сравнению с 2015 годом почти на 20%. На 37% снизилось количество смертельных случаев в результате производственных травм. По данным показателям регион входит в тройку лучших по Приволжскому федеральному округу.В текущем году продолжает сохраняться положительная динамика. В 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось количество погибших в результате несчастных случаев на производстве.В минтруда объясняют это тем, что Саратовская область – в числе немногих регионов, где ежегодно увеличивается количество работодателей и объем финансовых ресурсов, направляемых Фондом социального страхования на предупредительные меры по сокращению травматизма. В 2016 году 438 страхователей направили на данные цели 75,1 млн руб. (в 2015 г. – 364 страхователя и 70,5 млн руб. соответственно). Это стало возможным благодаря совместной информационной работе Саратовского регионального отделения Фонда, министерства занятости, труда и миграции области и муниципальных районов.Также к положительным изменениям привело то, что в прошлом году специалисты органов местного самоуправления провели более 900 мероприятий по охране труда с участием представителей около 9 тыс. организаций области. При активном содействии муниципалитетов в 2016 году прошли внешнее обучение по охране труда 14 тыс. человек, за I полугодие 2017 года – 7 тыс. человек. По инициативе органов местного самоуправления Гострудинспекцией и прокуратурой проводятся плановые и внеплановые проверки.Фото http://www.gorodberezniki.ru