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В Энгельсе выбрали лучшего танцора

Новости
В Энгельсе выбрали лучшего танцора

Вчера в Энгельсе прошел гала-концерт – финал проекта «Танцы на Бульваре» II сезон.

Более десяти тысяч зрителей стали свидетелями масштабного проекта этого лета «Танцы на Бульваре». Впервые в состав жюри финала вошел «звездный» гость - известный хореограф, директор DOM Dance Theatre, участник проекта «Танцы на ТНТ» Дмитрий Масленников. За несколько часов до начала гала-концерта Дмитрий провел мастер-класс для участников проекта, а в финале продемонстрировал и собственное мастерство, выступил с ярким зажигательным номером.

После трех туров из 40 участников в финал вышли 14 лучших танцоров в возрасте от 12 до 20 лет. Все они – воспитанники различных танцевальных студий Саратова и Энгельса. Под руководством хореографов –наставников Кирилла Правкина, основателя и руководителя школы-студии танцев Studio64 и Артема Ткачева, руководителя коллектива эстрадно-современного танца "AT Dance", ребята усиленно тренировались все лето.

Концертные номера финалистов вобрали в себя симбиоз многочисленных стилей современных танцев – локинг, брейкинг, вог, джаз-фанк, контемп, хип-хоп, таттинг, хай хилс и других.

-Это потрясающее поколение, - рассказывает Кирилл Правкин, руководитель школы-студии танцев Studio64. – Ребята умеют импровизировать, обладают способностью к мгновенной трансформации. Вы спрашиваете, какими качествами должен обладать победитель? Поверьте, победителя вы увидите сразу. На пресс-конференции по случаю финала хореограф Дмитрий Масленников предложил свои лайфхаки будущего победителя: быть открытым перед камерой, следить за собой и своими движениями и, наконец, нужно уметь танцевать.

-Основные критерии оценки – подача, музыкальность, скорость, артистизм, координация, техническая оснащенность танцора, - считает Дмитрий Масленников.

По словам организаторов, в отличие от первого сезона, в этот раз участников проекта было в два раза больше. Кстати, победительница первого сезона 15-летняя Соня Попова стала хореографом второго сезона проекта «Танцы на Бульваре». А один из лучших хореографов этого проекта Никита Алексеев успел принять участие в «Танцы на ТНТ» и войти в Топ-300 лучших танцоров страны.

Абсолютно все участники проекта получили памятные дипломы и подарки от организаторов – ТД «Бульвар Роз», ГК «Белая Долина», ресторан «Zlata Praha». А победителем стал 14-летний Максим Дудов, воспитанник студии Кирилла Правкина. Кубок победителя и главный приз -телефон iPhone 7 plus, предоставленный Генеральным партнером Напитки «Action», достался ему по праву. Максим сумел создать не просто оригинальный номер, а потрясающее шоу с участием своих коллег по проекту.

В Энгельсе выбрали лучшего танцора

В Энгельсе выбрали лучшего танцора

В Энгельсе выбрали лучшего танцора

В Энгельсе выбрали лучшего танцора