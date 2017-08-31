Более 2 тысяч маломобильных пассажиров воспользовались услугами специализированных купе на Приволжской магистрали

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, вагоны для маломобильных пассажиров курсируют в составе 11 поездов формирования Приволжского филиала АО «ФПК»: № 9/10 Саратов – Москва, № 17/18 Саратов – Москва, № 47/48 Балаково – Москва, № 13/14 Саратов – Адлер, № 5/6 Астрахань – Москва, № 1/2 Волгоград – Москва, № 109/110 Астрахань – С.-Петербург, № 15/16 Волгоград – Москва, № 79/80 Волгоград – С.-Петербург, № 41/42 Волгоград – Астрахань и №469/470 Саратов – Новороссийск. В текущем году наибольшее количество мест было куплено на поезда, курсирующие в направлении Москвы и Санкт-Петербурга.Места для перевозки маломобильных пассажиров оборудованы в специальных двухместных купе. Их можно зарезервировать через Единый информационно – сервисный центр ОАО «РЖД» или в билетной кассе.Для организации поездки на специализированных местах, оборудованных для инвалидов-колясочников, можно обратиться в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» или в билетные кассы.При отсутствии в поезде вагона со специализированными местами, он может быть включен по заявке пассажира, поданной через билетную кассу или Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» по телефону: 8-800-510-11-11.Кроме того, Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» принимает заявки по телефону на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах пассажирам с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Перечень таких вокзалов можно уточнить у оператора.Фото http://www.kuzrab.ru