30 августа 2017 03:20 СРЕДА
Новости
19:00 | 29 августа
Состоится культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Саратовскую область
18:12 | 29 августа
Ралли-рейд «Великая степь – Волга 2017» завершился
17:11 | 29 августа
Академдрама открывает продажу билетов на 215-ый театральный сезон
15:59 | 29 августа
Перед судом предстанут два разбойника
15:07 | 29 августа
На Театральной площади состоится праздничный концерт московских мастеров искусств
14:09 | 29 августа
Городское управление развития потребительского рынка: реализация алкогольной продукции 1 сентября запрещена
13:31 | 29 августа
С начала года в сельхозпредприятиях Саратовской области произведено 80,8 тысяч тонн молока
12:31 | 29 августа
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
11:39 | 29 августа
В Саратове начали работу ярмарки "Дары осени 2017"
10:47 | 29 августа
На территории области горели два автомобиля
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Ралли-рейд «Великая степь – Волга 2017» завершился

Новости
Ралли-рейд «Великая степь – Волга 2017» завершился

В Саратовской области завершился ралли-рейд «Великая степь – Волга 2017», - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма.

"Гонке было присвоено сразу несколько статусов: 4-й этап чемпионата России и 3-й этап кубка России по ралли-рейдам, 2-й этап Чемпионата России по кросс-кантри ралли, 5-й этап кубка МФР и 5-й этап традиционных соревнований.

Абсолютным лидером в зачете чемпионата России стал экипаж Виктора Хорошавцева и Антона Николаева на BMW X3. Они преодолели всю дистанцию гонки за 4:37:52. На 15 минут от лидера отстал Андрей Рудской, занявший 2 место в «абсолюте» чемпионата. Всего минуту и 12 секунд он привез сокомандникам из SUPROTEC Racing Борису Гадасину и Дмитрию Павлову, которые стали третьими в своем зачете.

Лидером чемпионата в зачете Т2 стал Алексей Титов, пилот команды Uspenskiy Rally Tecnica. Главная трудность этой гонки была в необходимости ориентироваться на пыльной трассе при высокой скорости.

Самая красивая борьба ралли-рейда «Великая степь – Волга» развернулась в зачете Т3: Игорь Хмельницкий по итогам первого гоночного дня был лишь на 8 минут быстрее Марии Опариной. Но в решающем этапе соревнований багги Хмельницкого увеличил это время в 2 раза, тем самым став лидером класса в чемпионате и Кубке.

После окончания гонки выяснилось, что определены не только победители этапов чемпионата и Кубка, но и досрочно стал известен обладатель Кубка России этого года. Им стал экипаж Андрея Рудского и Евгения Загороднюка".