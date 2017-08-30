Ралли-рейд «Великая степь – Волга 2017» завершился

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"Гонке было присвоено сразу несколько статусов: 4-й этап чемпионата России и 3-й этап кубка России по ралли-рейдам, 2-й этап Чемпионата России по кросс-кантри ралли, 5-й этап кубка МФР и 5-й этап традиционных соревнований.Абсолютным лидером в зачете чемпионата России стал экипаж Виктора Хорошавцева и Антона Николаева на BMW X3. Они преодолели всю дистанцию гонки за 4:37:52. На 15 минут от лидера отстал Андрей Рудской, занявший 2 место в «абсолюте» чемпионата. Всего минуту и 12 секунд он привез сокомандникам из SUPROTEC Racing Борису Гадасину и Дмитрию Павлову, которые стали третьими в своем зачете.Лидером чемпионата в зачете Т2 стал Алексей Титов, пилот команды Uspenskiy Rally Tecnica. Главная трудность этой гонки была в необходимости ориентироваться на пыльной трассе при высокой скорости.Самая красивая борьба ралли-рейда «Великая степь – Волга» развернулась в зачете Т3: Игорь Хмельницкий по итогам первого гоночного дня был лишь на 8 минут быстрее Марии Опариной. Но в решающем этапе соревнований багги Хмельницкого увеличил это время в 2 раза, тем самым став лидером класса в чемпионате и Кубке.После окончания гонки выяснилось, что определены не только победители этапов чемпионата и Кубка, но и досрочно стал известен обладатель Кубка России этого года. Им стал экипаж Андрея Рудского и Евгения Загороднюка".