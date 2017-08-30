Академдрама открывает продажу билетов на 215-ый театральный сезон
Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова объявляет о начале продажи и бронирования билетов на спектакли нового театрального сезона !
215 Театральный сезон откроется 3 октября премьерным спектаклем по пьесе немецкого драматурга Артура Шницлера "Карусель по господину Фрейду".
Режиссер-постановщик, народный артист России, лауреат Международной премии им. К.С.Станиславского Александр КУЗИН.
Художник-постановщик Юрий НАМЕСТНИКОВ.
Билеты можно купить в театральных кассах города:
Касса театра Драмы
(Ул. Рабочая 116)
Часы работы: с 10.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 39-28-77
Билеты также можно приобрести:
ТЦ «Happy Молл»
(г.Саратов, Вольский тракт, 1 этаж).
Часы работы: с 10.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: : 8(8452) 46-66-37
ТЦ «Оранжевый»
(пл. Орджоникидзе, 1. 1 этаж).
Часы работы: с 10.00 до 21.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: : 8(8452) 46-97-46
ТРЦ «Триумф Молл»
(ул. Зарубина, д.167, 1 этаж).
Часы работы: с 10.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: 8(8452) 46-42-25
ТРЦ «ТАУ галерея»
(г.Саратов, ул. 3-я дачная , 2 этаж).
Часы работы: с 10.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: 8(8452) 46-01-76
СОЦНТ
(Саратов, ул. Ломоносова, д. 20).
Часы работы: с 19.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: : 8 (8452) 30-50-52
СГК им. Собинова Л.В
(г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.1).
Телефон для справок: : 8 (8452) 23-17-18