Академдрама открывает продажу билетов на 215-ый театральный сезон

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215 Театральный сезон откроется 3 октября премьерным спектаклем по пьесе немецкого драматурга Артура Шницлера "Карусель по господину Фрейду".Режиссер-постановщик, народный артист России, лауреат Международной премии им. К.С.Станиславского Александр КУЗИН.Художник-постановщик Юрий НАМЕСТНИКОВ.Билеты можно купить в театральных кассах города:Касса театра Драмы(Ул. Рабочая 116)Часы работы: с 10.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.Телефон для справок: +7 (8452) 39-28-77Билеты также можно приобрести:ТЦ «Happy Молл»(г.Саратов, Вольский тракт, 1 этаж).Часы работы: с 10.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.Телефон для справок: : 8(8452) 46-66-37ТЦ «Оранжевый»(пл. Орджоникидзе, 1. 1 этаж).Часы работы: с 10.00 до 21.00 без перерыва и выходных дней.Телефон для справок: : 8(8452) 46-97-46ТРЦ «Триумф Молл»(ул. Зарубина, д.167, 1 этаж).Часы работы: с 10.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.Телефон для справок: 8(8452) 46-42-25ТРЦ «ТАУ галерея»(г.Саратов, ул. 3-я дачная , 2 этаж).Часы работы: с 10.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.Телефон для справок: 8(8452) 46-01-76СОЦНТ(Саратов, ул. Ломоносова, д. 20).Часы работы: с 19.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.Телефон для справок: : 8 (8452) 30-50-52СГК им. Собинова Л.В(г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.1).Телефон для справок: : 8 (8452) 23-17-18