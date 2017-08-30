Перед судом предстанут два разбойника

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По данным следствия, вечером 5 августа 18-летний житель Екатериновского района Саратовской области и 21-летний житель Дергачевского района Саратовской области, временно проживающие в городе Энгельсе, находились неподалеку от одного из заброшенных домов города. Увидев, что в нежилое строение зашли трое несовершеннолетних, проследовали за ними, после чего применив насилие не опасное для жизни и здоровья потерпевших, а так же угрожая ножом, похитили у них 2 сотовых телефона и денежные средства в сумме 80 рублей, после чего с похищенным скрылись с места совершения преступления.Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями личности злоумышленников и их местонахождение были установлены,- сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.