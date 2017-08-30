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Перед судом предстанут два разбойника
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Перед судом предстанут два разбойника

Новости
Перед судом предстанут два разбойника

Следственный отдел по городу Энгельс СУ СК РФ по Саратовской области по факту совершения разбойного нападения на троих несовершеннолетних местных жителей возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета используемого в качестве оружия".

По данным следствия, вечером 5 августа 18-летний житель Екатериновского района Саратовской области и 21-летний житель Дергачевского района Саратовской области, временно проживающие в городе Энгельсе, находились неподалеку от одного из заброшенных домов города. Увидев, что в нежилое строение зашли трое несовершеннолетних, проследовали за ними, после чего применив насилие не опасное для жизни и здоровья потерпевших, а так же угрожая ножом, похитили у них 2 сотовых телефона и денежные средства в сумме 80 рублей, после чего с похищенным скрылись с места совершения преступления.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями личности злоумышленников и их местонахождение были установлены,- сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.