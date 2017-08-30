На Театральной площади состоится праздничный концерт московских мастеров искусств
6 сентября 2017 года на Театральной площади города Саратова в 18.30 состоится праздничный концерт московских мастеров искусств. Мероприятие проводится в рамках программы по расширению культурных и деловых отношений между Москвой и Саратовской областью и служит укреплению дружеских связей двух регионов.
Музыкальным подарком от столичных артистов для жителей Саратовской области станет праздничный двухчасовой гала-концерт с участием популярных и любимых артистов эстрады, актеров театра и кино, известных творческих коллективов города Москвы. Начало концерта в 18.30.
Перед саратовской публикой выступят: легендарный Московский государственный «Мюзик-холл», художественный руководитель – Платон Равинский; Московский государственный ансамбль народной инструментальной музыки «Купина»; популярная вокальная группа «Пятеро»; легенда россиийского театра и кино, ведущий актер Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР Василий Лановой; финалистка музыкального телевизионного проекта «Главная сцена» на канале «Россия», солистка Государственного Академического Большого театра России Ксения Дежнева; популярный артист театра и кино, певец, телеведущий Первого канала программы «Теория заговора», участник телевизионных шоу «Король ринга», «Большие гонки», «Танцы со звёздами» Михаил Мамаев; лидер ХИТ – парадов, прорыв года, популярная молодежная группа «ЭММА М»; популярный исполнитель, финалист музыкального телевизионного проекта «Фабрика Звезд» и победитель телевизионного проекта «Две Звезды» на Первом канале, певец и композитор Марк Тишман.
Концерт завершится песней народного артиста РФ Олега Газманова «Саратов» в исполнении ее первого исполнителя, заслуженного артиста России Андрея Берестенко и солистов Саратовского академического театра оперы и балета.
Ведущими праздничного концерта станет необычный творческий дуэт, народного артиста России, популярного телеведущего, театрального и кинорежиссера, ведущего актёра Московского Академического театра Сатиры - Юрия Васильева и популярной актрисы театра и кино, ведущей актрисы двух московских театров: Московского государственного театра под руководством Армена Джигарханяна и легендарной московской Табакерки, Московского государственного театра под руководством Олега Табакова - Кристины Исайкиной.