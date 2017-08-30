Городское управление развития потребительского рынка: реализация алкогольной продукции 1 сентября запрещена
Городское управление развития потребительского рынка напоминаете о запрете реализации алкогольной продукции 1 сентября:
"Действующим региональным законодательством (Законом Саратовской области от 29.06.2015 № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области») определены дни полного запрета реализации алкогольной продукции предприятиями торговли на территории Саратовской области.
В частности розничная продажа алкоголя в магазинах запрещена, является 1 сентября (праздник «День знаний»).
Обращаем внимание руководителей торговых предприятий, осуществляющих реализацию алкогольной продукции (в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе) на территории муниципального образования «Город Саратов», о необходимости соблюдения требований законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Обращаем внимание, что данное ограничение не распространятся на реализацию алкоголя на территории предприятий общественного питания".