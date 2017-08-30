С начала года в сельхозпредприятиях Саратовской области произведено 80,8 тысяч тонн молока
По оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 80,8 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 345 тонн, надой молока от коровы за сутки 16,1 кг (+1,2 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 23,8 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (33778 тонн), Базарно-Карабулакский (7118 тонн), Калининский (4574 тонны), Татищевский (4521 тонна), Пугачевский (4146 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (21,3 кг), Энгельсского (19,7 кг), Базарно-Карабулакского (17,2 кг), Балашовского (16,9кг), Екатериновского (16,8 кг), Пугачевского (16,6 кг) и Петровского (16,3) муниципальных районов.