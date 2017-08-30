Подведены итоги Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
На площадке Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых проходил очный федеральный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».
В этом году на конкурс поступило более 7000 заявок со всей России, для участия в очном туре была отобрана 271 работа.
Саратовскую область на очном этапе представляли:
Юлия Вишнякова, студентка профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Гагарина Ю.А. с проектом «3D-насадка на респиратор от отравления парами ртути и монооксидом углерода»;
Данила Калита, ученик физико-технического лицея №1 г. Саратова с проектом «Созвездия, создающие ценность»;
Александр Портнов, студент Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС с проектом «Модель технологии «бережливого производства» на стратегических предприятиях станции очистных сооружений крупных и средних городов России».
Юлия Вишнякова получила специальный приз в номинации «Моя разработка» и специальный приз от Национального совета молодёжных и детских объединений России.
Сообщает пресс-служба регионального министерства образования.