В Саратове начали работу ярмарки "Дары осени 2017"
Торговля разворачивается на 131 площадке.
Как отмечается на официальном сайте мэрии, на ярмарках можно будет приобрести картофель, плодоовощную продукцию и бахчевые культуры. Свою работу они осуществляют ежедневно с 8.00 до 19.00 часов и будут действовать до 31 октября.
Торговые места (автофургоны, автоприцепы, палатки, прилавки и т.д.) размещаются на территории ярмарок вне пределов проезжей части.
Также сообщается, что предоставление торговых мест осуществляется безвозмездно в соответствии со схемой размещения участников ярмарок.