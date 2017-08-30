На территории области горели два автомобиля
Пожары тушили в Саратове и Сабуровке.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера в 15 ч. 33 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании моторного отсека автомобиля «Опель Астра» на ул. Цветочной. Площадь пожара составила 2 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 2 человека личного состава.
Сегодня около двух часов ночи горел автомобиль «Лада Ларгус» в с. Сабуровка Саратовского района. Площадь пожара составила 4 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.
Всего, по данным МЧС, за прошедшие сутки было ликвидировано восемь пожаров.