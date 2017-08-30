В Алгае прошел фестиваль народного творчества «Созвездие»
Мероприятие проводится раз в три года в приграничных районах с участием лучших творческих коллективов.
В это году, помимо хозяев, в фестивале приняли участие Новоузенский и Питерский районы и соседний Казталовский район Республики Казахстан.
Участники и гости фестиваля возложили цветы к Вечному огню на площади 35-летия Победы. Затем праздничные мероприятия продолжились в районном парке культуры и отдыха. Там развернулась выставка цветов, самодельных кукол, для гостей было организовано чаепитие с более чем 20 видами варенья.
Официальная часть мероприятия прошла с поздравлением и награждением передовиков, победителей конкурсов по благоустройству, спортсменов, старожилов района.
Центральным событием фестиваля «Созвездие» стало подписание соглашения о культурном и социально-экономическом сотрудничестве четырех районов.
Завершился праздник большой концертной программой с участием лучших творческих коллективов. По информации районной администрации, гостями и участниками фестиваля стали порядка 3 тысяч человек.