Саратовец выманил у граждан более 200 тысяч рублей в качестве предоплаты за покупку красный икры
Во Фрунзенском районе сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленник предлагал потерпевшим приобрести у него красную икру и морепродукты по низким ценам. Получив предоплату, подозреваемый переставал отвечать на звонки клиентов.
В настоящее время установлена причастность мужчины к совершению 10 фактов мошенничеств. Обманным путем злоумышленник завладел денежными средствами граждан в сумме более 200 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности мужчины.
Всех, кто пострадал от действий «торговца красной икрой», просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 74-71-06, 8-927-226-94-68, 8-927-911-00-61.