Илья Захаров стал двукратным чемпионом Универсиады
Сегодня в Тайбэе олимпийский чемпион из Саратова в паре со ставропольцем Евгением Кузнецовым завоевал "золото" в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Напомним, что дуэт из России этим летом завоевал победу на чемпионате мира по водным видам спорта. Статус фаворитов Илья и Евгений оправдали и на Универсиаде. Несмотря на небезошибочное выступление, они более чем на 10 баллов опередили соперников из Южной Кореи. Третье место заняли итальянские спортсмены, которые уступили чемпионам из России более 40 баллов.
И для Захарова, и для Кузнецова эта медаль стала уже второй в Тайбэе. Вчера в индивидуальных прыжках они завоевали "золото" и "серебро" соответственно.
Фото http://penza.rfn.ru