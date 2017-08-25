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В лесах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Новости
В лесах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность


В этот период законодательством РФ предусмотрено обязательное исполнение требований правил пожарной безопасности в лесах как для физических, так и юридических лиц, а также соблюдение правил пожарной безопасности вблизи границ лесного фонда.

Министерство природных ресурсов и экологии области напоминает, что действует ограничение на посещение лесов на территории земель лесного фонда Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Макаровского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачевского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского, Энгельсского лесничеств области.

По информации министерства, работники лесного хозяйства прилагают максимум усилий для предупреждения возгораний леса. Выполняются профилактические противопожарные мероприятия на землях лесного фонда, ведется лесопожарная пропаганда среди населения. С начала пожароопасного сезона проведено более 3800 патрулирований по 170 наиболее пожароопасным маршрутам протяженностью 12787 км.

В случае обнаружения лесного пожара граждан просят оперативно звонить по телефону МЧС 112, а также в Региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии области 57-45-00 и на единый номер Федеральной лесной охраны 8-800-100-94-00 круглосуточно.

Фото http://tolyatti-news.net