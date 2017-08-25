Саратовец Никита Поршнев стал чемпионом мира по летнему биатлону среди юноров
Сегодня российская четверка одержала победу в смешанной эстафете.
Чемпионат мира по летнему биатлону проходит в Чайковском. Соревновательную программу открывали смешанные эстафеты.
Как сообщает rusbiathlon.ru, у юниоров честь российского флага защищали Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Никита Поршнев и Игорь Малиновский. Они с тремя штрафными кругами и пятнадцатью дополнительными патронами показали лучший результат. Украинцев, финишировавших вторыми, наши ребята опередили почти на минуту. "Бронзу" завоевали спортсмены из Белоруссии.
- Выигрывать всегда приятно, особенно дома, - прокомментировал итоги гонки Никита Поршнев. - Сегодня на стадионе очень много болельщиков. Поэтому хотелось подарить победу не только своей команде, но и порадовать всех болельщиков.
Сегодня также прошла смешанная эстафета среди взрослых спортсменов. Победу снова одержала российская команда, за которую выступали Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.