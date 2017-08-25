Фото Натальи Соболевой украсило обложку журнала «Свадебный стиль»
Известная российская топ-модель Наталья Соболева стала лицом профессионального выставочного журнала «Свадебный стиль», а также лицом «Wedding Fashion Moscow 2017», крупнейшей свадебной выставки в России и СНГ. По всей столице развешаны красивые билборды Натальи Соболевой в великолепном свадебном платье.
Наталья Соболева – победительница конкурсов «Миссис Великая Русь 2016», «Top Model World Russian Beauty 2016», триумфатор «Miss Summer International 2016» и президент фонда «Крылья мира» согласилась украсить собой обложку посвященного свадебным традициям и моде журнала. Кроме того, увидеть Натали в роскошных свадебных нарядах можно, посетив выставку «Wedding Fashion Moscow 2017» в Центральном доме художника в Москве. Как известно, выставка действует уже 15 лет, за это время с ней начали сотрудничать триста компаний из многих стран мира. Это производители свадебных платьев, мужских костюмов, нарядов для детей, бижутерии, аксессуаров и других предметов, связанных с проведением свадеб.