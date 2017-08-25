Жительница Саратова проведет 8,5 лет в колонии за убийство супруга

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 марта текущего года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной в доме на улице Зеленой, тела 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.По версии следствия, в указанный день между супругами после распития спиртного произошел конфликт из-за того, что мужчина якобы воспользовался сотовым телефоном своей супруги Козлечковой. В ходе ссоры женщина нанесла ему ножом не менее одного удара в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленница была задержана сотрудниками Национальной гвардии.Приговором суда Козлечковой назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.Фото https://dixinews.ru