25 августа 2017 23:39 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 25 августа
Илья Захаров стал двукратным чемпионом Универсиады
18:09 | 25 августа
Саратовец выманил у граждан более 200 тысяч рублей в качестве предоплаты за покупку красный икры
17:01 | 25 августа
В лесах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
15:59 | 25 августа
Саратовец Никита Поршнев стал чемпионом мира по летнему биатлону среди юноров
15:03 | 25 августа
Фото Натальи Соболевой украсило обложку журнала «Свадебный стиль»
14:10 | 25 августа
Жительница Саратова проведет 8,5 лет в колонии за убийство супруга
13:18 | 25 августа
Представители регионального АПК участвуют в выставке-ярмарке в Санкт-Петербурге
12:25 | 25 августа
Работающие пенсионеры стали получать страховые пенсии в повышенном размере
11:38 | 25 августа
Полиция разыскивает жертв серийных грабителей
10:49 | 25 августа
Илья Захаров завоевал "золото" Универсиады в Тайбэе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Жительница Саратова проведет 8,5 лет в колонии за убийство супруга

Новости / ЧП
Жительница Саратова проведет 8,5 лет в колонии за убийство супруга


Вынесен обвинительный приговор 32-летней Екатерине Козлечковой.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 марта текущего года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной в доме на улице Зеленой, тела 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, в указанный день между супругами после распития спиртного произошел конфликт из-за того, что мужчина якобы воспользовался сотовым телефоном своей супруги Козлечковой. В ходе ссоры женщина нанесла ему ножом не менее одного удара в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленница была задержана сотрудниками Национальной гвардии.

Приговором суда Козлечковой назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Фото https://dixinews.ru