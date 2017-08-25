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Представители регионального АПК участвуют в выставке-ярмарке в Санкт-Петербурге

Новости
Представители регионального АПК участвуют в выставке-ярмарке в Санкт-Петербурге


В выставочном комплексе «Эспофорум» с 22 по 25 августа проходит XXVI международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь-2017».

По информации регионального минсельхоза, в работе форума принимают участие 13 субъектов Российской Федерации, компании из Беларуси, Литвы, Китая, более 300 фермеров и 3 тысячи специалистов. Работает центр закупок, где представители 40 торговых сетей и 30 ресторанов заключают договоры о прямых поставках с производителями.

Ключевым мероприятием первого дня выставки стала конференция «Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутренних и внешних рынках».

Саратовская область – единственный субъект Приволжского федерального округа, представленный на выставке-ярмарке «Агрорусь» единым экспозиционным стендом. В делегацию нашего региона вошли фермеры, руководители ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Возрождение», регионального министерства сельского хозяйства.

Саратовские аграрии принимают участие в деловой программе форума и представляют агропромышленный потенциал области гостям и организаторам выставки.

Регион представил в Санкт-Петербурге проекты в сфере развития малых форм хозяйствования в АПК. В их числе областная программа «Саратовский огород - витамины круглый год» по организации приема у населения и дачников овощей, фруктов и ягод, опыт работы семейной фермы и крестьянского хозяйства.

Фото http://zaksob.ru