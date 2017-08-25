Работающие пенсионеры стали получать страховые пенсии в повышенном размере

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Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного перерасчета размеров страховой пенсии работающим пенсионерам. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, в отношении которых работодатели в 2016 году начисляли и уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд.Как разъясняет региональное отделение ПФР, такой перерасчет страховой пенсии носит беззаявительный характер. Пенсионерам нет необходимости приходить в территориальные управления Пенсионного фонда. Увеличение размера страховой пенсии сотрудники ПФР производят по данным системы персонифицированного учета.В отличие от индексации страховых пенсий, когда на определенный процент повышается фиксированная выплата и стоимость пенсионного балла, увеличение от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: его размер зависит от суммы баллов, заработанных гражданином в предыдущем году. Максимальное увеличение от перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте.Отделением ПФР по Саратовской области произведен перерасчет страховых пенсий 178 975 пенсионерам, в среднем их пенсии увеличились на 176,10 рублей.Фото https://dixinews.ru