Полиция разыскивает жертв серийных грабителей
В Энгельсе сотрудниками уголовного розыска за совершение серии грабежей задержаны двое подозреваемых.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, рранее неоднократно судимые злоумышленники нападали на улицах на женщин и срывали с них золотые украшения. В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению двух эпизодов преступной деятельности (в Энгельсе и в Саратове), однако у оперативников есть все основания полагать, что число пострадавших будет значительно больше.
Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 74-70-15, 56-81-82.