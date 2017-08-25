Илья Захаров завоевал "золото" Универсиады в Тайбэе
Олимпийскому чемпиону из Саратова не было равных в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.
В Тайбэе продолжается XXIX Всемирная летняя Универсиада. Напомним, что сборную России возглавляет спортсмен областного центра спортивной подготовки – ШВСМ, олимпийский чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта Илья Захаров.
Вчера наш спортсмен вел в борьбу за медали в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. В итоге он набрал 533 балла и уверенно занял первое место. Второй результат показал еще один россиянин Евгений Кузнецов. На третью ступень пьедестала почета поднялся итальянец Джованни Точчи.
Сегодня дуэт Захарова и Кузнецова будет бороться за победу в синхронных прыжках. Напомним, что этим летом наши прыгуны стали чемпионами мира в этом виде соревновательной программы.
Фото http://2016-olimpiada.ru