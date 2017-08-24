Прошел традиционный фестиваль приграничных районов «Россия начинается с Озинок»

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В фестивале приняли участие министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области Сергей Зюзин, главы муниципальных районов области, депутаты, представители общественных организаций и национально-культурных объединений.В ходе фестиваля состоялось торжественное открытие Дома Дружбы села Старые Озинки и церемония подписания соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией Озинского муниципального района Саратовской области, Таскалинским районом Западно-Казахстанской области республики Казахстан и Зеленовским районом Западно-Казахстанской области республики Казахстан.Участники фестиваля также почтили память погибших в боях Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику Воину-освободителю.- Проведение фестиваля «Россия начинается с Озинок» стало уже доброй традицией Саратовской области, оно также важно с точки зрения развития приграничного сотрудничества во многих сферах жизни – являясь приграничным регионом, Саратовская область активно взаимодействует с соседним Казахстаном, - прокомментировал итоги фестиваля Сергей Зюзин. - Это не только торговое партнерство – происходит и культурный обмен: не секрет, что ежегодно областные народные праздники, такие, например, как Наурыз, посещают официальные делегации и жители из приграничных регионов Республики Казахстан. Также идет постоянный диалог по научной линии – в Саратовской области активно и успешно работают НКО, занимающиеся изучением возможностей максимального использования потенциала сотрудничества. Эта деятельность поддерживается как руководством региона, так и федеральным центром – в рамках выделения Президентских грантов на реализацию актуальных проектов. Сегодня подписано соглашение, которое придаст дополнительный импульс взаимодействию, направленному, в конечном итоге, на всестороннее развитие нашего родного региона.Фото http://www.vzsar.ru