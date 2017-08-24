24 августа 2017 22:42 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 24 августа
Прошел традиционный фестиваль приграничных районов «Россия начинается с Озинок»
18:04 | 24 августа
В двух электричках будет работать туристический аудиогид «Саратовский экспресс»
17:11 | 24 августа
В Липках состоится литературно-музыкальный вечер «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»
16:42 | 24 августа
Минприроды напоминает: в лесах региона сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность
16:05 | 24 августа
Состоится областной фестиваль исполнителей в стиле «Folk-rock»
15:27 | 24 августа
Дополнительные пригородные поезда ПривЖД будут курсировать в день фестиваля на Увеке
14:30 | 24 августа
В художественно-мемориальном музее К.С.Петрова-Водкина открывается выставка «Путь через Хвалынск»
13:25 | 24 августа
В убийстве на улице Танкистов подозревается 58-летний мужчина
12:38 | 24 августа
Саратовцев приглашают посмотреть джигитовку и рубку на Театральной площади
11:37 | 24 августа
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В двух электричках будет работать туристический аудиогид «Саратовский экспресс»

Новости
В двух электричках будет работать туристический аудиогид «Саратовский экспресс»


Пассажиры поездов смогут прослушать интересную краеведческую информацию.

По информации пресс-службы городской администрации, путеводитель-аудиогид будет работать в пригородных поездах №№ 6161 и 6163. Пассажиры смогут разнообразить время своего передвижения прослушиванием интересной краеведческой информации о станциях по пути следования (Саратов, Татищево, Аткарск, Ртищево, Аркадак, Балашов).

- «Саратовский экспресс» — это отличная возможность самостоятельно и в доступной форме познакомиться с богатой историей районов области во время путешествия на пригородных поездах. Каждый может воспользоваться путеводителем абсолютно бесплатно - все записи размещены в открытом доступе на платформе «izi.TRAVEL, - сообщили в мэрии.

Фото http://travel.vesti.ru