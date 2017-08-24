В двух электричках будет работать туристический аудиогид «Саратовский экспресс»
Пассажиры поездов смогут прослушать интересную краеведческую информацию.
По информации пресс-службы городской администрации, путеводитель-аудиогид будет работать в пригородных поездах №№ 6161 и 6163. Пассажиры смогут разнообразить время своего передвижения прослушиванием интересной краеведческой информации о станциях по пути следования (Саратов, Татищево, Аткарск, Ртищево, Аркадак, Балашов).
- «Саратовский экспресс» — это отличная возможность самостоятельно и в доступной форме познакомиться с богатой историей районов области во время путешествия на пригородных поездах. Каждый может воспользоваться путеводителем абсолютно бесплатно - все записи размещены в открытом доступе на платформе «izi.TRAVEL, - сообщили в мэрии.
Фото http://travel.vesti.ru