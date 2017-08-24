Минприроды напоминает: в лесах региона сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность
На территории Саратовской области по условиям погоды сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность в лесах и природной среде. С начала пожароопасного сезона уже произошло 24 лесных пожара.
Министерство природных ресурсов и экологии области напоминает, что категорически запрещено поджигание травы и разведение костров!
Основной причиной возникновения всех лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор – небрежное обращение с огнем граждан.
В период пожароопасного сезона законодательством РФ предусмотрено обязательное исполнение требований правил пожарной безопасности в лесах, как для физических, так и юридических лиц, а также соблюдение правил пожарной безопасности вблизи границ лесного фонда.
За самовольное выжигание сухой растительности на землях сельхозназначения (сельхозпалы), землях примыкающих к лесам установлен штраф от 3000 до 250 000 рублей.
Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах (разведение костров, засорение леса горючими бытовыми отходами и т.п.) составляют от 1500 рублей до 200 000 тысяч рублей.
В случае обнаружения лесного пожара оперативно звоните по телефону МЧС 112, Региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии области 57-45-00 и на единый номер Федеральной лесной охраны 8-800-100-94-00 круглосуточно.