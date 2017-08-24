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Состоится областной фестиваль исполнителей в стиле «Folk-rock»

Новости
Состоится областной фестиваль исполнителей в стиле «Folk-rock»

2 сентября на центральной площади г. Петровска в рамках празднования Дня города пройдёт IV областной фестиваль исполнителей в стиле «Folk-rock» .

Учредителями и организаторами областного фестиваля являются министерство культуры Саратовской области, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой», управление культуры и кино администрации Петровского муниципального района.

Направление в музыке «Folk-rock» относительно молодое. Первые попытки синтеза рок-музыки и фольклора были предприняты рядом вокально-инструментальных ансамблей в конце 1960-х и начале 1970-х годов: «Песняры», «Ариель», солисткой ВИА «Добры молодцы» Жанной Бичевской. Позже был А.Градский с работой «Русские песни».

В первой половине 1990-х возникают такие разноплановые группы, как «Сказы леса», «Рада и терновник». Музыка этих групп многогранна и содержит помимо фолк-рока множество других направлений.

В Cаратовской области направление в музыке «Folk-rock» нашло своё выражение в таких коллективах, как «Лад» ГДК г.Вольска, «Горница» ГДК г.Пугачёва, эстрадная студия «Ассоль» ГДК г.Балаково и многих других. Это направление в музыке захватило свою нишу и продолжает успешно развиваться.

Фестиваль проводится в целях дальнейшего развития исполнительства в стиле «Folk-rock», активизации творческой деятельности коллективов и индивидуальных исполнителей, привлечению к участию в фестивале детей и молодёжи, выявлению новых талантливых музыкантов-исполнителей и обогащению их репертуара.

На областной фестиваль исполнителей в стиле «Folk-rock» в г.Петровск рекомендованы 11 коллективов и индивидуальных исполнителей (72 человека) из 10 районов Саратовской области, работающие в этом направлении. Каждый коллектив исполнит программу продолжительностью до 15 минут. В программе прозвучат обработки, инструментовки, аранжировки народных песен.

По итогам фестиваля участники будут награждены дипломами.