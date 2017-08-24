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Дополнительные пригородные поезда ПривЖД будут курсировать в день фестиваля на Увеке

Новости
Дополнительные пригородные поезда ПривЖД будут курсировать в день фестиваля на Увеке

9 сентября в Саратове по традиции будет проводиться ежегодный исторический фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города». До пункта назначения гости, и жители города смогут добраться пригородными поездами, следующими в Анисовку.

Кроме этого, в день проведения фестиваля на участке Трофимовский-1 – Правобережный назначаются дополнительные пригородные поезда:

- № 6202 сообщением Трофимовский-1 – Правобережный: отправление со ст. Трофимовский-1 в 09:00, прибытие на ст. Саратов-1 в 09:14, отправление в 09:16, прибытие на о.п. Правобережный в 09:55. Поезд следует с остановками: пл. Ленина, Саратов-2, Саратов-3, Зуборезный, Радужная, Увек;

- № 6204 сообщением Трофимовский-1 – Правобережный: отправление со ст. Трофимовский-1 в 10:58, прибытие на ст. Саратов-1 в 11:12, отправление в 11:14, прибытие на о.п. Правобережный в 11:53. Поезд следует с остановками: пл. Ленина, Саратов-2, Саратов-3, Зуборезный, Радужная, Увек;

- № 6205 сообщением Правобережный – Трофимовский-1: отправление с о.п. Правобережный в 14:11, прибытие на ст. Саратов-1 в 14:47, отправление в 14:49, прибытие на ст. Трофимовский-1 в 15:02. Поезд следует с остановками: Увек, Радужная, Зуборезный, Саратов-3, Депо, пл. Ленина;

- № 6207 сообщением Правобережный – Трофимовский-1: отправление с о.п. Правобережный в 20:29, прибытие на ст. Саратов-1 в 21:05, отправление 21:07, прибытие на ст. Трофимовский-1 в 21:20. Поезд следует с остановками: Увек, Радужная, Зуборезный, Саратов-3, Депо, пл. Ленина.

Время прибытия и отправления пригородных поездов – местное.

С более подробной информацией по расписанию движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте www.saratovskayappk.ru, через мобильное приложение «Пригород», на информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".