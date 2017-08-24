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В художественно-мемориальном музее К.С.Петрова-Водкина открывается выставка «Путь через Хвалынск»
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В художественно-мемориальном музее К.С.Петрова-Водкина открывается выставка «Путь через Хвалынск»

Новости / Культура
В художественно-мемориальном музее К.С.Петрова-Водкина открывается выставка «Путь через Хвалынск»

Экспозиция ознаменует начало работы обновленной после ремонта картинной галереи имени К. С. Петрова-Водкина – филиала Радищевского музея.

Открытие экспозиции будет приурочено к 30-летию хвалынских пленэров. На выставке «Путь через Хвалынск» представлено около 200 работ, написанных в период с начала 1990-х годов по настоящее время. Большинство участников этой выставки – саратовцы. Также в экспозиции представлены работы художников из Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга (всего более 30 авторов).

- Хвалынские пленэры ставят своей целью показать город Хвалынск - родину К.С. Петрова-Водкина как русскую Мекку, место паломничества художников России, всех, кто находится в поисках духовных ориентиров. Именно Хвалынску великий художник обязан своим целостным мироощущением, именно здесь он увидел землю как планету, - отмечает пресс-служба Радищевского музея. - «Путь через Хвалынск» длиною в 30 лет – это взгляд сквозь время, пространство, традиции и новаторство, это единство миров внутренних и внешних, это высокая связь людей, природы и непознанных тайн творчества.