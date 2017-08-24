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В убийстве на улице Танкистов подозревается 58-летний мужчина

Новости / ЧП
В убийстве на улице Танкистов подозревается 58-летний мужчина


Предполагаемый убийцы задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 августа примерно в 3 часа ночи в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи частного домовладения на Танкистов тела мужчины 1976 года рождения с повреждениями головы.

По версии следствия, с 21 августа потерпевший находился в гостях у подозреваемого. Мужчины распивали спиртные напитки. В ночь с 22 на 23 августа, когда спиртное закончилось, гость потребовал у хозяина жилища дать ему еще денег на приобретения алкоголя. Тот отказался, на это почве произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый взял топор и нанес потерпевшему более 10 ударов в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а злоумышленник вынес его тело за пределы домовладения. Там его и обнаружила местная жительница.

- В настоящее время подозреваемый дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний на месте происшествия, в ходе которой он рассказал и показал, где и каким образом наносил удары потерпевшему, - сообщили в следственном управлении. - Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://s2.dmcdn.net