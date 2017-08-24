Саратовцев приглашают посмотреть джигитовку и рубку на Театральной площади

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По информации организаторов, на Театральной площади развернется красочное действо, где все желающие смогут погрузиться в атмосферу традиционного казачьего быта, познакомиться с богатейшими традициями казачьей культуры, понаблюдать за традиционными казачьими забавами и приобрести на память изделие декоративно-прикладного творчества.Фестиваль откроется соревнованиями по рубке шашкой, организованными организацией «Казарла» (14.00-16.00). Казаки будут состязаться в умении метко и быстро поразить мишень.После этого начнутся показательные выступления джигитовки (16.00-18.00) - конного искусства, позволяющего во время битв увернуться от удара противника. Всадники покажут удивительные и опасные трюки, продемонстрируют умение владеть саблей на скаку.Планируется участие казачьих обществ области, кадетских классов, а также ярмарка декоративного – прикладного творчества народных умельцев. Будут представлены традиционные народные игрушки, выполненные в разнообразнейших техниках, изделия из кожи, посуда, вышивка и лоскутное шитье, поделки из глины. Откроются палатки с блюдами национальной кухни, предметами быта и оружием.В течение всего праздника будут выступать вокальные и танцевальные коллективы Саратова и Саратовской области. Свое участие также подтвердили Александрово-Гайский, Аткарский, Балаковский, Балашовский, Красноармейский, Краснокутский, Перелюбский, Ровенский, Самойловский, Саратовский, Советский, Турковский и Энгельсский районы, творческие объединения и клубы Саратова и Пензы.Главным событием фестиваля станет выступление Кубанского казачьего хора. Желающих насладиться пением истинных казаков приглашают на Театральную площадь к 19.00. Завершатся празднества на Театральной площади праздничным дымовым фейерверком.Фото https://big-rostov.ru