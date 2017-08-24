Саратовскую область посетит делегация из северной столицы

просмотров: 66

По информации министерства культуры области, специально для этого мероприятия была подготовлена большая культурная программа, в рамках которой пройдут экскурсии, творческие встречи, круглые столы, концерт.Культурно-деловая миссии Санкт-Петербурга в Саратовскую область начнется с посещения участниками парка Победы на Соколовой горе и возложения цветов к Вечному огню, монументу «Журавли». Гостям покажут Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы, выставку техники под открытым небом, проведут экскурсию по Национальной деревне. Далее саратовские экскурсоводы проведут для гостей пешеходную прогулку по историческому центру Саратова и Набережной реки Волга.Затем состоится конференция по вопросам развития двустороннего сотрудничества Саратовской области и Санкт-Петербурга. В этот же день пройдут круглые столы «Развитие городского пространства», «Развитие торгово-экономических отношений», а также по развитию садоводческого движения.В Саратовской областной филармонии запланировано проведение круглого стола по теме «Межрегиональное культурное сотрудничество: возможности и перспективные направления в части концертной деятельности. Деятели культуры и руководители театрально-концертных организаций Саратовской области встретятся со своими коллегами из Санкт-Петербурга, и обсудят перспективы взаимодействия и обменных гастролей.31 августа в 19.00 в Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке состоится концерт ансамбля из Санкт-Петербурга «Бис-Квит».1 сентября гости посетят производственные площадки области.Фото http://www.chaspik.spb.ru