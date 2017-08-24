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Совет ветеранов Саратова отметит 30-летие

Новости
Совет ветеранов Саратова отметит 30-летие


Торжественное мероприятие состоится завтра в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня на территории Саратова проживают более 250 тысяч пенсионеров. 170 тысяч граждан старшего поколения, проживающих в городе, вовлечены в деятельность городского Совета ветеранов.

Первое учредительное собрание с повесткой образования Совета ветеранов состоялось 21 февраля 1987 года с участием 509 делегатов, в их числе были 2 ветерана гражданской войны, 250 участников Великой Отечественной войны, 6 Героев Советского Союза, 3 полных Кавалера орденов Славы трех степеней, 4 лауреата Государственной премии, Герои социалистического труда.

Сегодня членами организации являются ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, необоснованно репрессированные и реабилитированные, блокадники Ленинграда, пенсионеры по возрасту или выслуге лет, а также граждане, награжденные медалью «Ветеран труда» или «Ветеран Вооруженных сил», проживающие на территории города Саратова.

На протяжении 30 лет городской Совет ветеранов занимается военно-патриотическим воспитанием, организует мероприятия, ведет просветительскую работу, оказывает поддержку ветеранам Саратова. Членами организации регулярно проводится работа по организации выступлений и встреч ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, тружеников тыла с жителями и молодежью города в трудовых коллективах, воинских частях, вузах и школах.

Фото http://www.ekburg.ru