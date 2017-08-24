Скверу в Энгельсе присвоено звание Альфреда Шнитке
В Энгельсе продолжается праздничная неделя, посвященная юбилею Покровска-Энгельса. Каждый из дней праздничной недели посвящен имени известных земляков.
22 августа состоялась торжественная церемония присвоения скверу в центре города имени Альфреда Шнитке.
К участникам церемонии обратился глава района Александр Стрелюхин: «Сегодня один из самых уютных и любимых покровчанами скверов нашего города назван именем прославленного земляка, почетного гражданина города Энгельса, композитора Альфреда Шнитке. С этой инициативой выступили общественники и жители Энгельса. В нашем районе чтут память великого музыканта».
В программе торжества прозвучала музыка А.Г. Шнитке в исполнении обучающихся музыкально-эстетического лицея, ДШИ №1.
Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.