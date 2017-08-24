На улице Сакко и Ванцетти обнаружено тело 65-летней женищны
Прошлой ночью рядом с одним из жилых домов на улице Сакко и Ванцетти Саратова обнаружено тело 65-летней жительницы этого дома.
По сообщению пресс-службы СК РФ по Саратовской области, на теле женщины обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.
По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки.
Следователями проведен осмотр места обнаружения тела погибшей, а также квартиры, в которой она проживала. Изучаются личность женщины, образ ее жизни, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.